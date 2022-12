Congrès des 20 ans du PNC : Pascal Zagnoli élu nouveau secrétaire national

Il n'y a pas eu vraiment de surprise. Seul candidat en lice, Pascal Zagnoli, 24 ans, a été élu ce samedi 10 décembre, nouveau secrétaire national du partit di a Nazioni corsa lors du congrès pour les 20 ans du parti organisé à Corte.



Il ya quelques jours le leader historique du PNC, Jean-Christophe Angelini, qui reste à la tête du groupe "Avanzemu" au sein de l'Assemblée de Corse, avait annoncé sa volonté de quitter ses fonctions dans une dynamique de renouvellement jugée indispensable pour faire évoluer le PNC et l'ensemble des nationalistes "Il y a beaucoup d’émotion pour nous tous, pour ceux qui étaient là il y a 20 ans, pour ceux qui nous ont rejoint plus récemment, et évidemment pour moi-même. Il y a cette sensation que tout ce que l’on a fait, on ne l’a pas fait pour rien. Le PNC c’est la nation, du Cap à Bonifacio, ce n’est pas seulement la zone d’implantation d’un leader." avait -il déclaré le 7 décembre dernier.



A l'occasion du congrès, qui a réuni plusieurs centaines de militants ce samedi au parc des Chabrières, le PNC a tiré le bilan de 20 ans de lutte et de mobilisation pour l'autodétermination et ouvert des perspectives pour les années à venir grâce à l'implication des jeunes militants et de toutes ses forces vives. La présidence du Cunsigliu Naziunale a aussi été renouvelée et Saveriu Luciani succède à Léon Giacomoni.





La vidéo du congrès