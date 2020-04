Confinement : L’INRAP Midi-Méditerranée participe à #Culturecheznous

Dans le cadre de l’opération #culturecheznous lancée par le ministère de la Culture, l’Institut propose, sur inrap.fr, une offre scientifique et culturelle à destination de tous les publics et pour tous les âges. Avec une large sélection de médias à voir, à lire, à écouter, l’INRAP partage ainsi ses ressources pour découvrir l’archéologie, se cultiver, se divertir et voyager dans le temps, tout en restant chez soi...



À voir : reportages, dessins d’animation, séries policières dédiés à l’archéologie

L’INRAP met à la disposition de tous plus de 200 reportages sur l’actualité de ses recherches mais aussi les séries de films d’animation Les experts de l’archéologie pour découvrir les métiers des archéologues sur un ton humoristique, et Les experts remontent le temps sur la découverte des grandes périodes historiques ou encore la série d’enquêtes Les experts du passé, conduites à la manière d’une enquête policière, à la recherche d’indices sur le terrain et dans les laboratoires de recherches archéologiques.



À lire, à explorer : une frise chronologique interactive, des ressources sur la profession d’archéologue... et des jeux

Grâce à une frise chronologique abondamment illustrée et couvrant environ 800 000 ans d’histoire, chacun peut aborder les grandes périodes, de la Préhistoire à nos jours, au travers de huit thèmes : Structures politiques et société, Spiritualité et religions, Subsistance, économie, commerce, Occupations, habitats, logements, Culture matérielle, Art et biens de prestige, Traitement des morts, Ailleurs dans le monde.

Ceux que la profession d’archéologue intéresse peuvent consulter en ligne « l’histoire de l’archéologie » pour mieux comprendre comment l’archéologie est devenue la discipline scientifique d’aujourd’hui et vers quoi elle tend. La collection « les sciences de l’archéologie » explore différentes spécialités scientifiques de l’archéologie (anthracologie, anthropologie, archéozoologie, carpologie, céramologie...) et leur contribution à la connaissance du passé. Enfin, « la pratique de l’archéologie » est une bonne introduction pour ceux tentés par la profession et « comment devenir archéologue » donne les clés du cursus universitaire. Enfin, pour découvrir l’archéologie de façon ludique ou aiguiser ses connaissances, l’Inrap propose plus d’une cinquantaine de quiz interactifs pour tout âge et tout niveau sur le Néolithique, l’Antiquité ou le Moyen Âge. L’occasion de chasser des idées reçues sur les sauvages hommes préhistoriques ou les sanguinaires gaulois !



À visiter : la galerie muséale de l’INRAP

Alors que les musées sont fermés – la Galerie muséale rend accessibles une partie des mobiliers archéologiques, issus des fouilles de l’INRAP, qui ont enrichi les collections des musées. Elle présente également des expositions temporaires thématiques.

Pour augmenter son territoire, des cartes archéologiques

Archéozoom est un outil géolocalisé d’exploration numérique de tout le territoire national : s’y trouvent quelques 1 450 sites fouillés par l’INRAP et, pour les plus importants d’entre eux, des reportages photos, vidéos... l’occasion de découvrir le passé de son territoire !

Par ailleurs, des atlas archéologiques de Paris, Marseille, Orléans, Reims, Rennes, Toulouse, Orléans... vous permettront de découvrir l’évolution de ces villes et de découvrir les sites archéologiques fouillés récemment, au travers de cartes, visites virtuelles, synthèses historiques, reportages vidéo, restitutions en 3D.



A écouter

Les archives de « Carbone 14 » et du « Le Salon noir » de France Culture et coproduites par l’INRAP sont disponibles en podcasts sur inrap.fr. 400 épisodes consacrés à l’archéologie d’aujourd’hui, ses sciences connexes, les avancées de la recherche française et internationale et l’actualité des terrains, chantiers et laboratoires.



Par ailleurs, les archives de tous les colloques de l’INRAP, produits depuis 2005 sont en ligne et permettent d’approfondir des problématiques universelles par le prisme de l’archéologie : archéologie de la santé, de la violence, des migrations, du climat, de l’apprentissage, de l’esclavage... 17 colloques sont ainsi en ligne.



Pour les étudiants et chercheurs, la collection de rapports d’opération archéologique de l’INRAP en accès libre

Outre les volumes de la collection « Recherches archéologiques » disponibles sur la plateforme d’archives ouvertes HAL, l’INRAP a décidé d’ouvrir sa collection de rapports d’opération archéologique mise en ligne via le catalogue « Dolia ». Ces rapports sont des documents scientifiques portant sur les sites archéologiques qui ont fait l’objet d’un diagnostic ou d’une fouille par les archéologues de l’INRAP.