Concours Général Agricole 2020 : Une belle moisson de médailles pour la Cave d’Aleria

​Le Concours Général Agricole - copropriété du Ministère de l’Agriculture et de l’AlimentaFon et du CENECA (Centre NaFonal des ExposiFons et Concours Agricoles) - qui regroupe les principales organisaFons professionnelles du secteur agricole – est sans équivalent dans le monde tant en nombre qu’en diversité de produits en compé99on. Profondément enraciné dans le patrimoine gastronomique français, le Concours Général Agricole Fent plus que jamais une place de cœur et de choix auprès des consommateurs : plus de 50% des Français ont acheté au moins un produit médaillé au cours des 12 derniers mois.