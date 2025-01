Concerts, ateliers, projections… un début d’année dynamique pour l’association Emma Laboratoire Culturel en Balagne

Créée en 2010 dans la vallée du Reginu, l’association a su se développer au fil des années. "Nous avons démarré avec des bénévoles et une vocation claire : être un agitateur culturel", explique Elsa Comelli, coordinatrice de l’Emma Laboratoire Culturel. Depuis sa professionnalisation en 2019, l’association a élargi son champ d’action et continue de proposer des événements pluridisciplinaires dans toute la région, en collaboration avec d’autres acteurs culturels locaux tels que L’Aria, Voce, Ventu di Mare, et Et Pourtant ça tourne.



Emma Laboratoire Culturel a toujours eu à cœur de dynamiser les zones rurales de l’île. Cela se traduit notamment par la création d'une micro-bibliothèque à Feliceto ou par l'organisation de spectacles vivants dans des villages sans équipements dédiés. L'association a même doté son projet d’un camion scène mobile pour mener des représentations en pleine nature.



Si la jeunesse est au centre de nombreuses initiatives, notamment grâce à des ateliers de pratiques artistiques pendant les vacances scolaires ou les mercredis, les adultes ne sont pas en reste avec des concerts, soirées électroniques, projections et autres événements. Parmi les moments forts, les "Cartes blanches" mensuelles qui offrent une scène ouverte à divers artistes, avec toujours une touche d'improvisation musicale ou de poésie.



Le programme

Pour le 1er trimestre 2025, Emma Laboratoire Culturel a concocté une programmation aussi variée qu'originale. Les jeunes de 14 à 18 ans pourront participer à Zitellab’, un atelier artistique mêlant danse, cirque et théâtre les 18 et 19 janvier à Pioggiola, sous la direction de Gaele Pfluger. Le 19 janvier, un stage "Voix et corps dansant" sera animé par la talentueuse Cora Laba à Arte Libre, L’Île Rousse, pour les adultes. Puis, le 21 janvier, la projection du film Sieger seinmarquera la journée de l’amitié franco-allemande, avant l’Assemblée Générale de l’association le 27 janvier au Tiers lieu U Meta Fornu.



Le mois de février et mars ne manqueront pas d'événements avec des ateliers et soirées, avant le grand rendez-vous du Emma Lab' in Festa prévu pour mai 2025. Un programme ambitieux qui témoigne de l’ancrage de l’association dans le paysage culturel de Balagne, pour un public toujours plus large et passionné.