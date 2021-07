Concert de Soprano à Ajaccio : où étaient les masques ?

Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent. « Où sont les masques ? » interrogent plusieurs personnes sur Facebook. « J’adore Soprano. Mais par contre , on nous pourrit la vie avec le pass pour coller tout le monde sans masque et sans aucune distanciation. On nous restreint sur les sorties , pas plus de 10 sur la place publique sous peine d’amende etc…. Et là tout va bien. Y a pas de covid au Casone. » ironise une jeune femme. « Aucune distanciation, peu de masques...comme si le pass était garant de non positivité... Ça chante, ça crie et donc ça postillonne... Décidément c'est à plus rien n'y comprendre… Restrictions émanant de la préfecture mercredi soir?… Attenti l'après-concert… » prévient cet autre internaute.