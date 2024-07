Comment et pourquoi protéger les hirondelles en Corse ?

Malgré leur présence autrefois abondante, les hirondelles se font de plus en plus rare. Entre 2001 et 2019, le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) a observé une diminution de 25 % de leurs populations. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, notamment le changement climatique, l'utilisation massive de produits phytosanitaires et la diminution drastique des insectes, leur principale source de nourriture. La raréfaction de leurs habitats avec la destruction de leurs nids ou la fermeture d’accès aux sites de nidification lors de travaux de rénovation de bâtiments est aussi une cause de leur disparition.



Face à cette situation préoccupante, "chacun peut jouer un rôle dans la protection des hirondelles." indique l'Office français de la biodiversité donne quelques conseils pour protéger ces espèces si importants pour l'équilibre des écosystèmes. "Les particuliers, propriétaires ou locataires, peuvent laisser leurs dépendances telles que granges et caves ouvertes pour offrir des sites de nidification. Installer des bacs à boue permet aux hirondelles de trouver le matériau nécessaire pour construire leurs nids. La pose de nids artificiels, spécifiques à chaque espèce, est également une solution efficace et largement accessible grâce aux nombreux conseils disponibles en ligne.

Les collectivités et entreprises ne sont pas en reste. Elles peuvent contribuer en préservant les nids existants et en planifiant les travaux de rénovation durant les périodes où les hirondelles sont absentes, soit en automne et en hiver. Pour éviter les désagréments liés aux fientes, un revêtement souple et plastifié ou une planche de bois placée sous les nids peut être utilisé pour recueillir les salissures." lit-on dans le communiqué.



L'Office français de la biodiversité recommande également de limiter l'utilisation de produits chimiques à proximité des sites de reproduction afin de garantir une ressource alimentaire saine et suffisante. Si des travaux sont indispensables et impliquent la destruction de nids, il est impératif de remplir un dossier de demande de destruction auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).