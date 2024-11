Comment Ajaccio se prépare-t-elle à la visite du Pape François ?

"Comment vais-je pouvoir me rendre au travail ce jour-là, avec toute la ville bloquée ?", s'interroge l’un des habitants d’Ajaccio, préoccupé par les restrictions de circulation qui s'annoncent. À quelques semaines de cette visite tant attendue, prévue pour le 15 décembre, les interrogations fusent concernant l'impact sur la mobilité et l’accès au centre-ville. "Où pourra-t-on se garer si la ville est complètement fermée ?", s'inquiète Hervé, un résident des Salines. "Comment accéder au centre-ville ?", se demande Nathalie, habitante de Mezzavia. En effet, si la visite du Saint Père est confirmée, plusieurs zones de la ville devraient être fermées à la circulation, notamment en centre-ville et autour du Casone, où la messe papale se tiendra.



Les préoccupations ne s’arrêtent pas là. "J'habite aux Sanguinaires. Si je dois me rendre à l’hôpital en urgence, comment faire ?", s'interroge Dominique, un résident inquiet des conséquences des restrictions. Dans un bar du centre-ville, ce mardi matin, l’inquiétude est palpable parmi les Ajacciens, qui redoutent un chaos dans les rues en raison des fermetures de routes et des restrictions de stationnement. Les travailleurs, eux, sont particulièrement préoccupés. "Je travaille à Porticcio et je vis aux Cannes. Avec tous les dispositifs de sécurité, je me demande si je pourrai encore me rendre à mon poste ce jour-là", confie Mireille, infirmière libérale. « Est-ce qu’il y aura des trains supplémentaires pour rejoindre le centre-ville ou sera-t-il aussi difficile de circuler en transport public ? » s'interroge Pierre-Yvers qui compte rejoindre Ajaccio en train.



Accès à la messe papale : des places limitées ?

La question de l'accès à la messe papale, prévue au Casone, suscite également de nombreuses interrogations. "Combien de places seront disponibles ? Sera-t-il possible de réserver à l’avance ou ce sera sur la base du premier arrivé, premier servi ?", se demande Clara, une Bastiaise qui envisage de se rendre à Ajaccio ce jour-là. Ces préoccupations restent sans réponse pour le moment. Toutefois, selon les premières informations, des mesures spéciales pourraient être mises en place pour gérer les flux de personnes, avec un renforcement des transports publics, notamment l'intensification du nombre de trains et peut-être même l'ajout de navettes en bus. Toutefois, ces mesures n’ont pas encore été confirmées officiellement, et les détails précis de l’organisation devraient être dévoilés dans les jours suivant l’officialisation de la venue papale, qui devrait avoir lieu vers le 21 novembre.



Rénovation d’urgence pour la cathédrale Santa Maria Assunta

En attendant l'officialisation de la visite su Pape , des travaux de rénovation de la cathédrale Santa Maria Assunta, qui accueillera le pape François pour sa rencontre avec le clergé corse, ont démarré ce lundi 18 novembre. Ces travaux, prévus de longue date par la Collectivité de Corse, propriétaire de l’édifice, devaient initialement être lancés en janvier. Cependant leur début a été avancé pour préparer l’accueil du Saint-Père. Le chantier, d'une durée prévue de deux semaines, concerne principalement la restauration de la façade de l'église, pour laquelle un budget de 54 000 euros a été alloué. Par ailleurs, un montant de 100 000 euros a été réservé pour le remplacement du mobilier, notamment des bancs. Une seconde phase des travaux, qui se poursuivra en janvier, portera principalement sur le remplacement du zinc de l'édifice.





Un appel aux dons et aux bénévoles

Enfin, face aux coûts liés à l’organisation de la visite papale, un appel à la générosité des insulaires devrait être lancé. Un compte spécifique sera ouvert par le diocèse d’Ajaccio pour permettre aux habitants de contribuer financièrement à l’événement. En parallèle, un appel aux bénévoles sera également lancé par l'évêché, afin de gérer les flux de personnes, assurer la sécurité et faciliter l’accueil des visiteurs.



En attendant, Ajaccio se prépare à accueillir un événement qui marquera à coup sûr l’histoire de l’île.