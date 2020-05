Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 en comité restreint à Calvi

Le devoir de mémoire est toujours présent dans les esprits, mais compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire Covid19 et des mesures de confinement toujours en vigueur, la cérémonie du 8 mai marquant la date anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale s'est déroulée dans un contexte particulier ce vendredi au Monument aux morts de Calvi.

Ni piquet d'honneur en armes du 2e REP, ni délégations d'anciens combattants et militaires, ni public mais seulement quelques autorités présentes pour honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté : le maire, Ange Santini, le sous-préfet de l'arrondissement Florent Farge, le chef de corps du 2e REP le colonel Christophe de La Chapelle, le commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Calvi, chef de bataillon Paulo De Carvalho, le chef de corps du Centre de Secours et d'incendie de Calvi le capitaine Stéphane Orticoni et l'archiprêtre de Calvi, l'abbé Ange-Michel Valery.

Toutes les règles de distanciation appliquées , cette cérémonie était réduite à sa plus simple expression avec une bénédiction du Monument aux morts par l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi et un dépôt de gerbes au pied du Monument par le maire et le sous-préfet de Calvi, avant que ne retentisse la sonnerie aux morts d'un clairon du 2e REP.

La police municipale et la police militaire du 2e REP étaient également présentes lors de cet hommage.