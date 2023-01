Comité des fêtes et de l'Animation du patrimoine : des projets et "Bastia Corsica 2028" en tête

Au programme des mois à venir, le comité proposera des veillées avec Ghjermana De Zerbi, Pierre-Louis Alessandri et Jean-Pierre Girolami qui ont une multitude de belles choses à raconter sur Bastia et son histoire; des conférences avec Davide Tansini, un historien génois, et Antoine-Marie Graziani; le legs de la voiture hippomobile du docteur Morucci.Il sera aussi question du chantier de la girouette de la cathédrale Sainte-Marie ou bien encore, du texte de Jean-Pierre Girolami qui, enregistré, rythmera Notte di à Memoria.Et puis parce que de temps à autre il est bon d'aller voir ailleurs, les membres du comité s'évaderont pour un voyage de quelques jours en Espagne.C'est tout cela qui fera le quotidien des membres du comité des fêtes et de l'animation du patrimoine bastiais au cours des semaines prochaines.Mais ils ne feront pas que cela.Jean-Baptiste Raffalli et tous ceux qui ont la même passion du patrimoine travaillent aussi à un jumelage de la cité italienne de Bassano-Romano qui avait reçu une forte délégation bastiaise en juillet 2019 (notre vidéo)."Dans ce cadre, la ville de Bastia pourrait se positionner pour exposer le Christ de Michel-Ange qui est abrité au mausolée des Giustiniani à Bassano-Romano.Autre grand rendez-vous : le congrès de la fédération française des fêtes et spectacles historiques prévu en 2024" explique Jean-Baptiste Raffalli.C'est bien la preuve que Bastia y a toute se place !