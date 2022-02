Collège de Casinca : une mini-entreprise pour apprendre autrement avec Samsung

Chaque semaine, depuis la rentrée de janvier quatre élèves, volontaires, se retrouvent lors de la pause déjeuner, avec le "prof de techno, monsieur Bradaschia", dans sa salle au fond de la cour du collège, avec l’objectif de créer un objet connecté ou une application en lien avec les thèmes proposés par Samsung Electronics. « Chaque élève joue un rôle dans le projet. On essaye d’éveiller la fibre entrepreneuriale qui est en eux », explique l'enseignant.



Protection de l’environnement, lutte contre l’isolement numérique des seniors, rendre le numérique accessible aux handicapés ou garantir l’accès aux droits pour les plus précaires à l’ère numérique, sont les sujets proposés à ces collégiens de troisième qui font partie de la mini entreprise qui travaille sur un projet à présenter au concours national « Solve for Tomorrow » que Samsung a lancé en France en partenariat avec Entreprendre Pour Apprendre.





Une belle découverte pour les élèves





Mattéo, Axel et Dumè, ont trouvé l'idée de créer une mini entreprise intéressant et sans aucune esitantion y ont adheré. « C’est aussi pour manger à la cantine en premier », plaisante Axel. Leur objectif est de trouver un projet intéressant, « aujourd’hui, on devait choisir deux sujets parmi tous ceux qu’on avait proposés, pour pouvoir passer à la prochaine étape », déclare Mattéo.



Ce mercredi 2 février, ils peuvent compter sur l’aide de Laure Guillamaud, responsable expérience client chez Samsung, et de Julie Paoletti, facilitatrice d’Entreprendre Pour Apprendre Corsica qui ont fait le déplacement au collège pour motiver les mini-entrepreneurs. Elles aiguillent les jeunes dans leurs réflexions.

Pour Laure Guillamaud, « c’est intéressant de voir comment ils réfléchissent. C’est un projet où il faut être vraiment investi, et ils sont aussi motivés que moi, donc c’est super ».

Les mini-entrepreneurs ont le même discours : « Si c’est pour s’amuser pendant la pause, ça ne sert à rien de venir. On s’intéresse au maximum, on veut apporter notre pierre à l’édifice ».



Pendant près d’une heure, ce mercredi, ces élèves ont échangé avec leur professeur et leurs mentors, sur les idées proposées afin d’en sélectionner deux sur lesquelles travailler en vue du concours. Ils devront concevoir un prototype, qu’ils présenteront le 8 avril devant un Jury. « On doit faire une vidéo explicative et on présentera le prototype devant un Jury à Paris. En espérant que ce soit en présentiel », explique Dumè.