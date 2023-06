Collège de Biguglia : "harcèlement, fora"

Du haut de leur souffrance, fût-elle inconsciente, du haut de leur stratégie inacceptable, « Je souffre donc j’ai le droit de faire souffrir », les harceleurs ne s’attaquent pas au plus faible. Ils s’attaquent au plus seul. Ils s’attaquent à celles et à ceux que nos peurs, nos résignations laissent isolés et démunis face à ce fléau. À nous de réactiver le système immunitaire collectif qui fait rempart, et refuse cet abandon de l’autre.