Collecte des déchets à Ajaccio : des changements à l’occasion de la visite du Pape François

La visite du Pape François à Ajaccio nécessite des aménagements exceptionnels dans la collecte des déchets. La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a annoncé une série de mesures pour assurer la sécurité et faciliter le bon déroulement des célébrations.



Bornes de tri déplacées : un ajustement essentiel Dès le lundi 9 et jusqu’au 16 décembre, les bornes de tri situées sur le parcours emprunté par le Pape seront temporairement retirées. Les habitants sont invités à recourir aux bacs de tri habituels pour continuer à valoriser leurs déchets.



Modification des bacs : ce qu’il faut savoir Entre le samedi 14 et le lundi 16 décembre, les bacs gris (déchets ménagers) et les bacs jaunes (tri des emballages) seront temporairement déplacés. Pendant cette période, les bornes de collecte des biodéchets ne seront pas accessibles.



Horaires réaménagés pour le centre-ville Le dimanche 15 décembre, la collecte des déchets dans le centre-ville sera avancée à la nuit, de minuit à 4 heures du matin. La collecte prévue pour le dimanche soir est annulée, ce qui pourrait impacter les habitudes des résidents.



Précisions pour les zones en collecte par sacs Pour les secteurs concernés par la collecte en sacs, une consigne spécifique s’applique : les sacs devront être déposés côté rue et non côté trottoir afin de faciliter leur ramassage.



Une déchèterie mobile annulée Autre ajustement : la déchèterie mobile de Santa Lina ne sera pas opérationnelle le samedi 14 décembre. La CAPA recommande aux usagers de prévoir une autre solution pour leurs dépôts ponctuels.



Retour à la normale en plusieurs étapes À partir du mardi 16 décembre, une reprise progressive des services habituels sera engagée, avec un retour complet à la normale attendu d’ici le mercredi 18.