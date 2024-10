Colis de Noël de Bastia : les inscriptions ont débuté

Au CCAS - Ancien hôtel de ville place du marché (rez-de-chaussée et 2ème étage) : UNIQUEMENT les mardis et mercredis

Au CCAS Maison des Services Publics (1er étage) à Lupinu : UNIQUEMENT les lundis et vendredis

Pour bénéficier de ces colis, plusieurs critères sont à remplir :• Être résidents bastiais, âgés de 60 ans et plus (retraités ou pensionnés) ou âgés de moins de 60 ans et bénéficiaires de minima sociaux au titre du handicap, justifiant « d’un impôt sur le revenu net avant corrections » égal ou inférieur à 100 €.Pièces obligatoires à fournir• Copie pièce d’identité ou titre de séjour (en cours de validité)• Copie justificatif de domicile de moins de trois mois (Quittance de loyer ou facture d’eau)• Copie avis de non-imposition 2024 portant sur les revenus 2023 L• Copie justificatifs de ressources mensuelles uniquement pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux au titre du handicapLes demandes sont à effectuer :De 9h à 12h et de 14h à 16hRenseignements au : 04 95 55 96 46