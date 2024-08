Citadella in festa : Un rendez-vous festif à Bastia pour petits et grands

À partir de 16 heures, la cour du Musée et les ruelles de la Citadelle s'animeront avec une multitude d'activités. Les plus jeunes pourront profiter de stands de maquillage, de tatouages paillettes, et participer à des ateliers créatifs. Des jeux en bois d'autrefois, des chasses au trésor, et des rencontres avec des princesses et des pirates viendront compléter cette offre ludique. Les adultes, quant à eux, pourront découvrir l’art des couteliers locaux ou participer à une visite guidée de la Citadelle.



La soirée débutera à 19h sur la place Guasco avec un concert du Bastia Blue Band, groupe de jazz New Orleans. À 20h30, le Cabaret RCFM prendra le relais, mettant en avant des artistes locaux comme Michè Dominici, Iéléna, et Yoann Paoloni.



Le point d’orgue de cette journée sera le grand feu d'artifice tiré de la Jetée du Dragon à 21h45, offrant un spectacle pyrotechnique visible depuis le Vieux Port. La fête se prolongera ensuite au Mantinum avec un concert d'I MESSAGERIà 22h.



Pour permettre à tous de participer à cet événement, la Communauté d'Agglomération de Bastia mettra en place une ligne de bus spéciale, la ligne N, qui fonctionnera jusqu'à 1h du matin.



Entrée gratuite