Cinéma : Dans les coulisses du 37e Festival italien de Bastia

La date est désormais inscrite dans l’agenda culturel bastiais : du 1er au 16 février 2025, le Festival du cinéma italien revient pour une édition placée sous le signe de la diversité. « Il n’y a pas de thématique stricte, comme toujours ce sera un festival très éclectique », explique Jean-Baptiste Croce, président du festival, avant d’ajouter : « Si l’an passé, la femme était au cœur de l’édition, cette année, nous mettrons l’accent sur l’enfance, l’adolescence et les émotions qui les traversent ». Parmi les films attendus, le public pourra découvrir « I bambini di Gaza » de Loris Lai, un témoignage poignant sur la jeunesse dans un contexte de guerre.



Le programme détaillé sera dévoilé lors d’une conférence de presse dans une dizaine de jours. Cependant, le président livre déjà quelques éléments : 25 films, dont 20 inédits en France, seront projetés et répartis en cinq sections. À cela s’ajoutent deux conférences, deux concerts, deux ciné-débats, une exposition, un salon littéraire et une quinzaine gastronomique.



Deux nouveautés : « Ciné sorpresa » et ciné-balade

Cette année, deux innovations marqueront le festival. La première est la création de la section « Ciné sorpresa » : chaque après-midi de la première semaine, un grand classique du cinéma italien sera projeté à 16h30 sans que son titre ne soit annoncé à l’avance. « C’est une manière ludique de redécouvrir des chefs-d’œuvre italiens », souligne Jean-Baptiste Croce.



La deuxième nouveauté est une série de promenades cinéphiles guidées par Alain Luciani, passionné de cinéma et animateur des ciné-débats du Café des Palmiers. Ce dernier animera également deux ciné-débats consacrés au réalisateur Pietro Germi et à l’acteur Nino Manfredi.



Des cérémonies d’ouverture et de clôture spectaculaires

La cérémonie d’ouverture se tiendra le samedi 1er février à 20h au centre culturel l’Alb’Oru. Elle débutera avec un concert de Corsica Armonia, un orchestre de 70 musiciens issus des conservatoires et formations de l’île, qui interprétera des œuvres d’Ennio Morricone. Le concert sera précédé à 16h d’une conférence de la musicologue Chloé Huvet sur le compositeur. Une exposition de l’artiste roumaine Ramona Russu sera ensuite inaugurée avant la projection en avant-première du film « Il tempo che ci vuole » de Francesca Comencini.



La cérémonie de clôture, prévue le samedi 8 février, rendra hommage à Domenico Modugno avec un concert napolitain intitulé « Volare, cantare », suivi de la projection du film « Vermiglio » de Maura Delpero.



Les places pour ces deux soirées seront mises en vente les 22 et 23 janvier de 9h30 à 12h au Studio-Cinéma à Bastia. Quant à l’affiche du festival, elle mettra à l’honneur une photo emblématique de Federico Fellini et Giulietta Masina, prise en 1954 lors de la présentation de « La Strada » au festival de Venise.



Une édition placée sous le signe de la jeunesse et de l’émotion qui promet, une fois de plus, de séduire les amateurs de cinéma italien.