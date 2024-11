"Chuchotements dans le grenier", Verena Münger, entre confidences et chansons au théâtre San Angelo de Bastia

Ce vendredi 22 novembre, le théâtre San Angelo à Bastia ne résonnera pas de cris, mais de chuchotements. Sur scène, Verena Münger, artiste d’origine suisse et membre active du collectif Locu Citàdell Anima, offrira au public un moment de pure introspection avec son "seule en scène", intitulé Chuchotements dans le grenier. Ce spectacle, aussi intime que sensible, plonge dans un univers où les souvenirs, les rêves et les fantasmes se mêlent avec délicatesse.



Verena Münger est bien connue pour son implication dans le collectif Locu Citàdell Anima, fondé en 2012. Ce collectif, qui réunit des artistes amateurs et professionnels, œuvre à la fois comme lieu d’apprentissage, d’échanges et de création. Anaïs Gaggeri, l’une des fondatrices, nous explique : « Nous sommes un lieu d’apprentissage, de partage, prestataire de services, avec tout un réseau d’artistes professionnels ou d’intermittents du spectacle. À travers plusieurs ateliers, nous aidons les artistes amateurs à répéter en vue de représentations sur scène, dans leurs quartiers. Les personnes qui viennent nous voir doivent avoir un projet de scène et nous mettons tout notre savoir-faire pour les aider à se produire sur une scène, avec nos musiciens s’ils le souhaitent. »



C’est dans ce cadre que Verena Münger a pu développer son projet personnel. Après le succès de son précédent spectacle Aller Simple, l’artiste revient sur scène avec Chuchotements dans le grenier, un spectacle où elle se livre entièrement. « Ce sont des anecdotes, des confidences, un voyage dans un monde où rêves, craintes et fantasmes se mélangent sans ménagement », explique-t-elle. Un univers où l’intime se dévoile, où chaque mot devient une porte ouverte sur l’émotion.



Mais Verena Münger ne se contente pas de parler de sa vie. Avec une liberté qui la caractérise, elle s’adonne également à la chanson. Son répertoire varié mêle blues, rock, folk et même la paghjella, offrant ainsi une palette musicale riche et émotive. Ce mélange de genres témoigne de la diversité de son parcours et de sa passion pour la scène.



Le spectacle promet donc d’être un moment privilégié, où l’artiste, en parfaite complicité avec son public, offrira une performance où la musique et les mots se fondent dans une harmonie parfaite. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette authentique artiste, Chuchotements dans le grenier s’annonce comme une soirée inoubliable à ne pas manquer.



Rendez-vous ce vendredi 22 novembre, à 19h30, au théâtre San Angelo à Bastia