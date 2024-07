Chômage. En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi en baisse au 2e trimestre

Au deuxième trimestre 2024, le marché de l’emploi en Corse a enregistré une légère baisse du nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A). En moyenne, ce nombre s’établit à 12 810, soit une diminution de 2,2 % par rapport au trimestre précédent, équivalant à une perte de 290 personnes. Toutefois, cette baisse est peu significative sur un an, le chiffre restant stable.





Le constat est plus nuancé lorsque l’on se penche sur les données régionales. En Haute-Corse, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a chuté de 3,4 % ce trimestre, passant à 6 750, une diminution de 240 personnes. Cette tendance est également visible sur un an, avec une baisse de 1,0 %. À l’opposé, en Corse-du-Sud, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a légèrement diminué de 0,8 % par rapport au trimestre précédent, atteignant 6 070. En revanche, sur un an, il y a eu une hausse de 1,3 %.





Sur l’ensemble des catégories de demandeurs d’emploi (A, B, C), la Corse enregistre une augmentation de 0,4 % ce trimestre, portant le total à 19 480 personnes, soit une hausse de 70 individus. Sur un an, la progression est de 2,1 %.



Et dans le reste du pays ?

En comparaison, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a légèrement diminué de 0,4 % ce trimestre, avec une hausse de 0,3 % sur un an. Pour l’ensemble des catégories (A, B, C), une baisse de 0,2 % a été enregistrée ce trimestre, tandis que l’augmentation annuelle est de 0,8 %.