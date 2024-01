Chômage : En Corse, le nombre d’inscrits à France Travail en baisse au quatrième trimestre 2023

La Corse clôture l'année 2023 avec une nouvelle positive : une diminution du chômage sur l'île, offrant un contraste avec la tendance observée au niveau national. Selon les données publiées ce jeudi 25 janvier par la Dreets de Corse (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail sur l'île et sans activité (catégorie A) s'est établi fin décembre à 12 790. Ce nombre baisse de 0,1 % sur le trimestre (soit –10 personnes) mais progresse de 1,3 % sur un an. Concernant l'ensemble des demandeurs d'emploi en Corse, incluant ceux tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), leur nombre moyen s'établit à 19 300 au quatrième trimestre 2023. Cette statistique témoigne d'une augmentation de 2,1 % sur le trimestre, soit une hausse de 390 personnes, et de 2,2 % sur un an.



En en France métropolitaine ?

À l'inverse, la situation se révèle moins favorable en France métropolitaine, où le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,2 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2023, pour atteindre environ 3,033 millions. En tenant compte de l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi en France a progressé de 1 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 54 000 inscrits supplémentaires, selon les données diffusées par la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares). Au total, on dénombre 5,406 millions d’inscrits en catégories A, B et C dans l'ensemble du pays.