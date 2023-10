"Chjama Patriotta" portée sur les fonts baptismaux à Corte

Dans l’amphi Ettori archi comble, militants et élus de Corsica Libera, mais surtout de nombreux sympathisants de la cause nationaliste inscrits dans aucune structure, ainsi que beaucoup de jeunes, mais aussi des représentants des mouvements indépendantistes sardes et catalans ont tenu à participer à cette réunion initiée par Patriotti « en réponse à la situation politique, économique, sociale et culturelle désastreuse de la Corse aujourd’hui », a martelé Jean-Philippe Antolini, porte-parole du collectif.



En ouvrant les débats, il a fait lecture d’une lettre transmise par les prisonniers politiques évoquant la « désillusion politique après les victoires électorales nationalistes depuis 2015 » en fustigeant « les élus insulaires, incapables d’imposer à l’État un véritable changement politique ».

On peut lire également dans cette missive que « malheureusement, l’assassinat d’Yvan Colonna a réveillé les consciences et permis au peuple de se mobiliser fortement pour que l’État français prenne en compte les revendications du peuple corse ». Mais il s'agit d'une prise en compte « à minima », selon Jean-Philippe Antolini, car le processus de Beauvau et la promesse d’une autonomie faite par le Président Emmanuel Macron « ne prennent pas en compte le peuple corse, sa langue et sa terre, voués à la disparition et à la spéculation. Nous l’avons compris, ce processus n’est, depuis le début, qu’un moyen de faire taire toute contestation en Corse et de gagner du temps. Ce même temps qui joue contre nous et nous condamne, si rien n’est fait, à être effacés de l’histoire de notre terre ».

Et pour répondre « aux agressions dont est victime notre peuple, notre terre, nous avons lancé cette démarche », a signifié Jean-Philippe Antolini.