Chiara Delaune, championne corse de Dressage, brille aux championnats de France

Après avoir remporté le titre de championne du circuit régional Corse dans la catégorie "Club 1 moins de 18 ans" et la médaille de vice-championne de Corse Dressage, Chiara a confirmé son talent lors des Championnats nationaux à Lamotte. Accompagnée de sa famille et de son fidèle Candonero Car, un hongre de 11 ans, Chiara a brillé en décrochant une impressionnante 3ème place dans la catégorie "club 1 - moins de 18 ans" le 29 juillet 2023.



L'exploit est d'autant plus remarquable que Candonero est borgne, ce qui rend son utilisation plus délicate. Cette réussite exceptionnelle témoigne des capacités indéniables de ce magnifique cheval, et met également en lumière le développement du dressage en Corse, grâce à l'investissement du Comité Régional d'Equitation Corse.