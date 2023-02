Chemins de Fer de la Corse et SIS 2B : un partenariat renforcé

L'objectif poursuivi ?Dans le cadre de leurs missions de service public, le personnel des CFC est formé sur la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie et sur les gestes de premier secours.L’information et la formation des agents font partie intégrante de la démarche de prévention, les CFC ont souhaité à travers des stages pratiques permettant de sensibiliser un maximum d’agents afin que ces derniers puissent adopter les bons réflexes et les gestes justes face à une situation à risque. Le SIS 2B apparait alors comme l’interlocuteur privilégié disposant à la fois des compétences nécessaires à l’établissement de ces journées de sensibilisation et avec une implantation géographique des casernes du SIS 2B à proximité du réseau ferré facilitant pour les CFC l’organisation de ces journées de sensibilisation.Pour sa part, le SIS de la Haute-Corse souhaite favoriser la mobilité durable pour les déplacements domicile/travail de ses personnels (sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires et personnels administratifs, techniques et spécialisés).Le service de transport ferroviaire s’inscrit dès lors comme une solution optimale, permettant au service d’incendie et de secours de réaliser des expéditions de colis (matériels, brochures, etc.) qui pourront être réceptionnés dans la même journée, offrant ainsi une réactivité non négligeable. mais aussi de faciliter la mobilité du personnel du SIS 2B en prenant en charge leur transport (domicile-lieu de travail) sur le réseau ferré tout au long de l’année.Une démarche de coopération des équipes du SIS 2B et des Chemins de Fer de la Corse qui permet de construire un cadre opérationnel et formatif bénéficiant à chaque entité.Cette nouvelle collaboration consolide, en fait, les liens des deux structures et leur volonté de faire converger leurs efforts et leurs intérêts au profit du collectif.En effet,ette mutualisation des compétences s’inscrit dans la continuité du partenariat existant entre les CFC, la CDC et le SIS 2BLes CFC sont des acteurs déterminés et impliqués dans la prévention et, quelques fois, dans la lutte contre les feux de forêts.Dans ce cadre du dispositif de surveillance dissuasive Incendie, ce sont plus de 20 patrouilleurs des CFC qui maillent le terrain lors des journées à risque Feu de forêt sur des secteurs déterminés. Les CFC sont, en effet, intégrés dans l’ordre d’opération départemental feux de forêts.Ils participent également à l’acheminement de la citerne incendie, dispositif tracté permettant de transporter une réserve en eau de grande capacité au plus près des endroits proches des voies ferrées, comme ce fut le cas en 2022 dans la basse vallée du Golu où l’extinction a pu se réaliser à partir de ce dispositif.Les CFC est aussi, une entreprise citoyenne qui valorise l’engagement de ses agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire : en effet, les CFC facilitent l’engagement et l’implication des agents ayant souscrit un contrat d’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire au profit des SIS de Corse.Par cette convention de disponibilité, les CFC libèrent ses agents pour des activités opérationnelles ou de formation.Les CFC contribuent, encore, à la réalisation d’exercice de gestion opérationnelle des cadres du SIS en mettant à disposition ses sites de manœuvre et en permettant de réaliser des exercices concrets à partir de ses trains ou de ses infrastructures.Ils accompagnent le SIS 2B dans la recherche et le développement technologique de solutions matérielles et techniques facilitant l’engagement des moyens de secours sur et à proximité des voies ferrées. Outre la citerne incendie, une réflexion commune est portée sur le véhicule chenillé de type Hagglunds du centre de secours de Venaco, susceptible de s’engager sur les voies ferrées.