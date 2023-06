Chasser le sanglier en juin en Corse ? Oui, c'est autorisé !

La loi sur la chasse anticipée est bien précise et seuls les chasseurs détenteurs d’une autorisation préfectorale peuvent chasser le sanglier à partir du 1er juin, et plus particulièrement, « chez les agriculteurs ou les particuliers qui sont victimes de dégâts causés par l’animal », indique Jean-Baptiste Mari, président de la Fédération des chasseurs de la Haute-Corse. « Il faut également que les chasseurs aient fait une demande préalable auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) et qu’ils en soient autorisés. Il est également possible que cette chasse soit pratiquée en zone de montagne, mais cela est plus rare ».



Malheureusement, cette loi est parfois détournée par les chasseurs qui procèdent à l’inverse de ce qui est préconisé. « En effet, nous sommes en Corse, et nous savons souvent que ce ne sont pas les agriculteurs qui font une demande de chasser, mais les chasseurs qui font pression auprès des agriculteurs, ou des particuliers, pour organiser une battue. Et l’on se retrouve parfois avec des gens qui n’ont rien à voir avec la commune et qui viennent chasser alors que certains de la commune ne le font pas. C’est pour cette raison aussi que nous avons très peu communiquer autour de cette loi », poursuit Jean-Baptiste Mari. « C’est le malheur de la Corse et de la non structuration des chasseurs. C’est une loi nationale et nous l’avons longtemps maintenue sous le coude, mais le monde agricole l’a fait savoir en sautant sur cette opportunité », peste de le président Mari.



Mais cette loi est soumise aussi à certaines mesures comme une délimination du territoire de chasse et surtout constater les dégâts chez un agricultuer. Pour cela, les lieutenants de louveterie sont chargés de contrôler avant de donner leur aval aux services concernés. « Mais il faut préciser aussi que dans certaines communes du littoral, le sanglier est classé comme nuisible. Ce qui facilite donc l’action de chasse particulièrement entre San Giulianu et Aleria où les dégats causés sur les cultures par les sangliers sont très importants ».



Et c’est sur ce territoire qu’ont lieu régulièrement des battues. André Ferrari, ancien lieutenant de louveterie, et Toussaint Emmanuelli sont détenteurs d’une autorisation de chasse dans le cadre de cette loi. Ils participent ainsi à diverses battues depuis le 1er juin, « et c’est une bête énorme que nous avons réussi à prendre la semaine passée. Le sanglier était d’ailleurs pris dans une clotûre qu’il venait d’arrâcher complètement, cerné par les chiens. Un sanglier énorme qui pesait tout juste 80 kgs », précisent les deux chasseurs originaires de Zalana.



En Corse du Sud également

La chasse anticipée peut être pratiquée à l’approche, à l’affût ou en battue sur certaines communes de Corse du Sud également « et ce sont généralement des communes littoral. Il y a une liste précise sur le site de la préfecture de Corse du Sud, ou sur le site de la Fédération », précise Ange Manenti, président de la Fédération des chasseurs de Corse du Sud. « Les personnes qui souhaitent chasser doivent prendre attache auprès de la DDT et indiquer, en même temps, les numéros des parcelles où la chasse va être pratiquée. Une chasse qui pourra donc se faire aussi en battue si l’agriculteur victime de dégâts possède de grandes parcelles ».



Depuis le 1er juin la Fédération de la chasse a enregistré une trentaine de demandes. Cela s’explique par une forte prolifération de sangliers que l’on retrouve de plus en plus dans les zones urbaines. « Cette chasse anticipé se fait presque uniquement en zone littorale, même si nous avons eu de rares incursions en montagne », a ajouté Ange Manenti.