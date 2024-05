La 128ème édition de A Fiera di a Canonica c'est ce week-end !

Niché entre la cathédrale de la Canonica et le Musée de Mariana, le champ de foire (entrée gratuite) abritera, du samedi 18 au lundi 20 mai, plus de 70 exposants venus de toute la Corse : Métiers de bouche, décorations, bijoux, cosmétiques, accessoires, couture, art, artisanat… Côté animation, Fête Foraine, ateliers sportifs et créatifs, démonstrations : maquillage artistique pour les enfants, Happy Faces by Orlane, Atelier culinaire avec Marine Escoffier, peinture et échecs avec Didier Rataud, promenade à Poney, initiation à l’Agroécologie avec Paese d’Avene, coutellerie Benvenutti, Cédric Boari, tapissier d’ameublement, fromagerie Luciani, information sur la race asine de Corse, distribution de composteurs … enfin trois beaux concerts gratuits au programme : Sumenta nova, I Pignotti et JC Papi.

Foi et religion bien sûr avec le lundi de Pentecôte, une messe traditionnelle et une procession célébrant Santa Divota, à partir de 10h30.