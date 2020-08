Chasse aux sangliers en Corse : la chevrotine n'est pas autorisée

Philippe Jammes le Vendredi 14 Août 2020 à 12:45

Les Fédérations des chasseurs de Corse informent tous les chasseurs s'apprêtant à effectuer l'ouverture de la chasse du sanglier que l'arrêté de la ministre autorisant la chevrotine pour la période 2020-2023 n'a toujours pas été publié au matin du 14 août 2020.

Bien que difficilement acceptable pour les chasseurs corses comme pour leurs fédérations, cet état de fait inédit s'il doit perdurer samedi 15 août, rendra la chevrotine illégale ce week-end. Les chasseurs sont donc invités à se tenir informés en temps réel sur les sites internet fédéraux (fdc2a.corsica et fdc2b.com) de la publication effective de l'arrêté. L'annonce de cet évènement sera par ailleurs transmise aux médias et les services préfectoraux enverront l'arrêté dans toutes les mairies pour affichage.

Dans l'attente de cette publication pour la chasse du sanglier la chevrotine n'est pas autorisée et donc seul le tir à balle est permis.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements