Championnats de Corse de squash U11 / U15 à l'Ile-Rousse

Les championnats de Corse de squash, catégories U11 ans et U15ans se sont déroulés ce samedi au Squash Loisirs de l'Ile-Rousse-Balagne. Plus de 40 enfants étaient en lice, dont une forte délégation de Borgo.

C'est sans surprise, que le Squash Loisirs Balagne, qui rappelons le fait partie des 5 meilleurs clubs français actuellement, a régné sans partage à domicile. Chez les Garçons, en U15, Antonin Romieu, récent 5e du Belgian Open à Herentals, s'est adjugé un énième titre régional en dominant en finale son coéquipier Vincent Luigi en U15 ans.

Une victoire qui ne fait que confirmer tous les espoirs mis en lui au niveau international. Chez les Filles U15 ans, Noémie Ledrich (n°18 fra) s'est également imposée sans problème en finale face à sa partenaire de club Hiba Baarab. Chez les U11 ans, là aussi les Balanins remportent deux titres. Aaron Gesell (n°18 fra)l'a emporté face au Borgais Hugo Albaladejo.

Chez les filles, Lily Romieu, la soeur d'Antonin, déjà championne de Corse U13 ans l'an passé, a logiquement ajouté un nouveau titre à son palmarès qui commence à s'étoffer sérieusement.



Premier Open National de la saison le 20 novembre à Cuers

Dès la semaine prochaine, 20 jeunes insulaires de Borgo et L'Ile-Rousse seront à l'ouvrage à Cuers pour le 1er Open National de la saison.

Puis à la mi-décembre, 5 Balanins: Antonin Romieu, Vincent Luigi et Noémie Ledrich (U15 ans), ainsi que Lily Romieu et Aaron Gesell (U11 ans).





U15 ans G : 1. Antonin Romieu, 2. Vincent Luigi, 3. Tristan Mebarek, 4. Rayan Golkowski ...

U15 ans F : 1. Noémie Ledrich, 2. Hiba Baarab, 3. Lina Franchet, 4. Leane Fazi ...



U11 ans G : 1. Aaron Gesell, 2. Hugo Albaladejo, 3. Charles Lachaud, 4. Marcantone Loverini ...

U11 ans F : 1. Lily Romieu, 2. Romane Ledrich, 3. Rafaella Guidoni, 4. Elia Grossi ...