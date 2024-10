Championnats d'Europe de Jiu-Jitsu Brésilien NO GI : Une médaille de bronze pour le Tarra Maré de Calvi

Sylvain Pelloux-Prayer, coach du club Tarra Maré de Calvi, a participé aux championnats d’Europe de Jiu-Jitsu Brésilien NO GI dans la catégorie Master 4 (plus de 45 ans) et moins de 79 kg. Après une nette victoire en quart de finale face au Néerlandais Dennis Schröder, il a rencontré le favori bulgare, Konstantin Yordanov, en demi-finale. Ce dernier a rapidement pris l’avantage avec une tentative d’étranglement en triangle. Bien que Pelloux-Prayer ait su la contrer, Yordanov a marqué deux points de renversement qui lui ont permis de gérer la fin du match. Le Bulgare a ensuite remporté la catégorie en battant l’Italien Nicola Ferrari en finale.



Malgré cette défaite, Sylvain Pelloux-Prayer rentre avec une médaille de bronze, un résultat encourageant pour son club. « C’est une belle expérience, et je vais maintenant me concentrer sur la préparation des compétitions nationales pour mes élèves », a-t-il déclaré.



Le jiu-jitsu brésilien, en pleine expansion mondiale, attire de plus en plus d'adeptes en Corse. À Calvi, le club Tarra Maré propose des entraînements pour enfants et adultes plusieurs fois par semaine, également à L'Île-Rousse pour les adultes.