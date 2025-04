Championnats Région Sud : 2B Natation enchaîne les records et les podiums

Pauline Lacroix, Océane Kriz Lempereur, Gwenna Rouxel, Valentin Wagner, Siméon Lanoe de Perettu, Lucas Lucchini et Léandre Bereni Briere ont bien représenté leurs couleurs ces deux jours. « Il faut non seulement retenir les bons résultats mais aussi la progression. On a eu 100% d’améliorations de performances pour 3 de nos jeunes : Gwenna, Valentin et Lucas » souligne, ravie, Sandy Mauresa, entraineur au club.

Pour cette compétition, le 2B Natation avait fait le déplacement avec 7 nageurs. « Lors de 60 courses nous avons participé à 5 finales A, 4 finales B, 3 finales C et 2 finales D avec à la clé 3 podiums dont 2 médailles d’or »



Les podiums du 2B Natation - Gwenna Rouxel (16 ans) : Or toutes catégories sur 400 4 nages - Pauline Lacroix (junior 1/2) : Or sur 200 m dos et bronze sur 50 m dos.



S.Mauresa met aussi en avant 7 records de Corse qui sont tombés avec Gwenna Rouxel sur 50m nl, 50m pap, 200 4n et 400 4n et Léandre Bereni-Briere sur 400, 800 et 1500 nl.



Prochaine échéance pour le club bastiais, les championnats de France juniors qui se dérouleront à Rennes du 15 au 20 avril. Y prendront part Pauline Lacroix sur 50, 100, 200 m dos et 100 m papillon, Gwenna Rouxel sur 200 m et 400 m 4 nages, et 100 nl et Ghjuvanni Chiappe sur 50, 100 et 200 m brasse.



Quant à Léandre Bereni-Brière, Siméon Lanoe de Peretti et Valentin Wagner ils ont gagné leur place aux prochains meetings nationaux.