Championnat du Monde de rallye : Pierre-Louis Loubet veut marquer des points en Finlande

Absent en Lettonie ce mois de juillet après sa cinquième place en Pologne au sein du WRC2 en juin, Pilouis Loubet et sa Skoda du Team Toksport reprennent du service dès demain en Finlande pour la neuvième étape du championnat du Monde. Une manche finlandaise marquée par un tracé modifié à 61% par rapport à l'édition 2023.



Le rallye de Finlande, long de 304 kilomètres de tronçons chronométrés répartis en 20 spéciales, démarre demain matin avec le Shakedown Ruuhimäki. La première spéciale, Harju, longue de 3,4 kilomètres, se déroulera à 18 heures. Cette année, quatre-vingts équipages seront au départ pour affronter ce parcours légèrement raccourci par rapport à l'année précédente.



La journée de vendredi sera la plus intensive avec neuf spéciales prévues. Le samedi, trois spéciales seront disputées, incluant la plus longue du rallye, Ounipohja, de 32,9 kilomètres, à répéter deux fois pour un total de 144 kilomètres de chronos. Le dimanche, dernier jour du rallye, sera plus léger avec quatre spéciales, dont la Power Stage, Laajavuori, en milieu de journée, qui clôturera l'événement.



Pilouis Loubet, originaire de Porto-Vecchio, espère capitaliser sur sa performance en Pologne où il a marqué ses premiers points en championnat sur la terre polonaise. Son objectif sera de réitérer ce succès sur la terre finlandaise, un terrain de jeu réputé pour ses défis uniques et sa technicité.