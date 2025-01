Championnat de Corse d’escalade : une centaine de participants à Corte

" Cette discipline est probablement la plus spectaculaire car on va réaliser beaucoup de mouvements très difficiles sur des murs aux formes totalement différentes. Une discipline où sont engagées les catégories de U12 jusqu’aux vétérans. Ensuite, il y a les épreuves de vitesse dont le but est de parcourir le plus rapidement possible une voie qui est la même partout dans le monde et qui fait 10 mètres de haut pour les jeunes participants car dans cette épreuve nous n’avons que les U 12 et les U 14 en lice car ils sont engagés dans un combiné où ils vont faire blocs, difficulté et vitesse. Pour info, les records du monde sont à 4 secondes et certains de nos licenciés sont à 5 secondes ! Nous avons trois grimpeurs en dessous de 6 secondes et c’est remarquable ». Il y a d’ailleurs une jeune licenciée qui a terminé deuxième sur un Open national et qui s’est spécialisée dans la discipline, en l’occurrence Leria Angeli : « elle fait partie des quelques athlètes qui ont un statut de haut niveau régional », a soutenu Yan Vacher.