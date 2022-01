Cet été Air-France accroit son offre de vols au départ de la Corse

"Afin d’accompagner les voyageurs dans tous leurs déplacements, Air France accroît son offre estivale au départ des aéroports corses. Pour cette saison été 2022, la compagnie assurera 21 liaisons saisonnières au départ de la Corse" indique la compagnie nationale aérienne qui annonce des liaisons vers de nombreuses régions françaises et des billets 100% modifiables et remboursables pour les réservations avant le 28 février 2022.

Il y aura des départs depuis Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.



Air France rappelle également que "dans le cadre de sa politique commerciale, la compagnie propose actuellement des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu’au 30 juin 2022, pour tout achat avant le 28 février 2022. Les clients peuvent ainsi modifier1 leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable2 s’ils ne souhaitent plus voyager. "