Cérémonie d’hommage au préfet Erignac à Ajaccio, 24 après son assassinat

Le communiqué



Dès mon élection à la Présidence du Conseil exécutif de Corse en décembre 2015, j’ai fait le choix d’être présent chaque année à la cérémonie en mémoire du Préfet Erignac, en considérant que ma présence s’imposait pour rendre hommage, au nom des institutions de la Corse, à la victime et assurer sa famille de notre compassion, pour réaffirmer que le respect de la vie est, dans toute société humaine, le plus sacré des droits et aussi pour exprimer de façon forte le chemin choisi par la majorité territoriale nationaliste validé à trois reprises, à chaque fois plus fortement en 2015, 2017 et 2021 : celui de la construction d’une solution politique globale, intégrant les demandes et attentes du peuple corse, telles qu’exprimées à travers le suffrage universel.

Ce choix a été maintenu de façon constante malgré, depuis plus de six ans désormais, le refus de tout dialogue réel avec la majorité nationaliste.

Malgré, aussi, les attitudes méprisantes réitérées, jusqu’à tout récemment encore, à l’égard de la Corse, de ses élus, et de ses institutions.

Malgré, enfin, le choix du Gouvernement, injustifiable et inacceptable, d’appliquer une vengeance d’Etat à Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, et Yvan Colonna.

Ces trois hommes, condamnés définitivement, ont depuis plus deux décennies, subi un régime carcéral d’exception et se voient privés aujourd’hui de leur droit au rapprochement.

Cette peine injuste, qui les frappe eux et leurs familles, est contraire à l’application loyale du droit.

Elle relève d’une décision exclusivement politique, fruit d’un lobbying souterrain contraire aux règles démocratiques les plus élémentaires.

Une décision politique contraire également aux valeurs cardinales de l'Etat de droit, et qui ne cherche même plus à se parer de l'apparence de la légalité.

Heureusement, depuis plusieurs semaines, l’appel à rompre avec cette attitude et à appliquer sans délai le droit au rapprochement n’est plus seulement l’apanage de la Corse et de ses élus et citoyens, largement mobilisés.

Votée à l’unanimité par l’Assemblée de Corse et par de très nombreuses communes de l’île, soutenue par les parlementaires de la Corse et des anciens Présidents du Conseil exécutif et de l’Assemblée de Corse, cette demande a été exprimée avec force et solennité par des députés venus de toute la France, et de tous les horizons politiques, comme par des responsables politiques de premier plan.

Leur engagement leur fait honneur, et fait honneur à la République.

Il renforce le sens qu’aura, cette année encore, notre présence à cette cérémonie : le respect dû aux morts et le caractère sacré de la vie ; la compassion pour toutes les victimes, de part et d’autre, d’un demi-siècle de conflit ; l’attachement à la démocratie ; la volonté d’engager irréversiblement la Corse sur le chemin de la paix et de l’émancipation ; le droit à la justice, qui ne se divise pas.

Que ces aspirations soient enfin prises en compte par l’Etat et celles et ceux qui parlent et agissent en son nom.