Centuri : opération plage propre pour une quinzaine de bénévoles

Le mercredi 29 mai 2024, à l'appel de l'association PMCC et de Morsiglia Patrimoine, une quinzaine de bénévoles, armés de sacs poubelle et de gants, se sont donnés rendez-vous aux criques du plan de l’île de Capense et à la plage de Mute-Mezzana à Centuri pour débarrasser ces magnifiques paysages des nombreux déchets qui les envahissent malheureusement.



Durant la matinée, les participants ont collecté une impressionnante quantité de déchets : plastiques, vieux cordages, polystyrène, pots, bidons et bouteilles jonchaient les plages et criques. Ce nettoyage, bien que révélateur de l'ampleur de la pollution, s'est déroulé dans une ambiance conviviale. La satisfaction de rendre ces lieux à leur état naturel a été palpable parmi les participants, qui ont partagé un verre de l’amitié pour clôturer cette matinée de travail bénévole.



Une deuxième session prévue le 7 juin



La mobilisation pour un littoral plus propre ne s'arrête pas là. L’association Morsiglia Patrimoine, avec le soutien de la PMCC, organisera une deuxième session de nettoyage le vendredi 7 juin 2024. Cette fois-ci, l'opération se concentrera sur la marine de Mute, couvrant les criques entre Mute-Mezzana et Mute, ainsi que la plage de Mute et le ruisseau jusqu’au pont.



Les organisateurs donnent rendez-vous aux volontaires à 9h sur la place de Mute pour la distribution des sacs poubelle et des gants. Les équipes seront ensuite réparties sur les trois sites à nettoyer. La matinée se terminera à nouveau par un pot de l’amitié.