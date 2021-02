Centre de vaccination de Baleone : un service de transport pour les plus de 75 ans

Jeudi dernier, ce nouveau centre de vaccination a été ouvert afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir se faire vacciner. Nous avons mis en place un partenariat le centre d’incendie et de secours de Corse-du-Sud et les communes, afin d’aller chercher les personnes qui souhaitent se faire vacciner mais qui ne peuvent pas se déplacer et de les emmener au centre de Baleone. Les maires, tout comme les pompiers, se sont beaucoup mobilisés pour mettre en oeuvre ce dispositif, ils connaissent bien les habitants et les besoins de leur territoire.