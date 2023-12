Centre d’enfouissement de Giuncaggio : le préfet refuse la dérogation de destruction d'espèces et d'habitats protégés

Par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2023, la demande de dérogation au régime de protection des espèces, déposée en juin 2023 par la SARL Oriente Environnement, a été officiellement rejetée. Le préfet de Haute-Corse a approuvé cette décision en suivant l'avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (CNPN) daté du 25 septembre 2023. Le projet, qui prévoyait la création de deux installations de stockage de terres amiantifères et de déchets dans le méandre du fleuve, un site Natura 2000 et qui aurait entraîné la destruction d'une vingtaine d'hectares d'habitats d'espèces protégées "Ce projet ne permet pas de solution alternative, ne répond pas, par sa nature, et compte tenu de ses intérêts économiques et sociaux, à une raison impérative d'intérêt public et nuit au maintien, […] des populations d'espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ainsi, ce projet ne répond pas aux conditions permettant l'obtention d'une dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées", indique clairement l'arrêté.