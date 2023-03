"Catastrophe" pour certains, "trop important" pour d'autres : à Ajaccio, les bateaux de croisière divisent toujours

A côté, les bateaux des compagnies maritimes au départ de la Corse paraissent minuscules. Face aux mastodontes des mers que sont les paquebots de croisière, tout paraît plus petit. Dans la baie d'Ajaccio, c'est une image aperçue pour la première fois de l'année ce samedi 25 mars, à laquelle il va falloir se réhabituer. Le premier navire d'une longue série de 186 qui s'arrêteront au port d'Ajaccio en 2023, a fait débarquer certains des 3500 passagers le temps d'une journée.



De précieuses heures durant lesquelles les touristes se presseront pour faire un tour en bus, acheter un souvenir ou déguster la "bread, baguette" avec une bière corse - pourquoi pas. "C'est plusieurs tables de plus ce midi, résume ce restaurateur d'une ruelle ajaccienne, après avoir enfin compris la demande atypique d'une cliente britannique. Pour moi, c'est vraiment positif, surtout avec l'hiver que je viens de passer... Ça ne peut pas me déranger, même si vis-à-vis de la pollution, ce n'est pas génial, ça fait travailler un peu tout le monde. Ça anime aussi la ville, après quatre mois sans voir personne. C'est un plus !"



Convaincu du bien-fondé de ce débarquement express ? Pas forcément. "La pollution" qu'il évoque , est au centre de toutes les préoccupations. "C'est une catastrophe, à tous points de vue, dénonce Pierre, en pointant du doigt l'"Enchanted Princess" et ses près de 1500 membres d'équipage encore à bord. On joue avec notre santé. Regardez la taille de ces trucs, vous imaginez ce que ça dégage ? C'est géant, ça pollue l'air et la vue, et vous trouvez que ça nous sert à quelque chose ? Qu'on ne vienne même pas me dire que c'est indispensable pour l'économie..."