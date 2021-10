Catastrophe de Furiani : il n’y aura plus de matchs de football professionnel le 5 mai

La rédaction le Jeudi 14 Octobre 2021 à 12:31

Ce jeudi 14 octobre le Parlement a adopté définitivement , par un vote du Sénat, la proposition de loi portée par le député Michel Castellani qui prévoit qu'aucun match de football professionnel ne soit plus joué les 5 mai en France, en hommage aux victimes de la catastrophe du stade de Furiani, qu'en 1992 avait fait 19 morts et 2357 blessés.

Le Sénat a voté à main levée, sans modifications, le texte qui avait été adoptée en février dernier à l’Assemblée nationale et qui dispose qu’ « aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n’est jouée à la date du 5 mai ». Cette interdiction de jouer le 5 mai est toutefois circonscrite : ainsi, les matchs de football amateurs pourront toujours se tenir. Le cas échéant, les joueurs et les arbitres porteront un brassard noir.









Les premières réactions en Corse :