Castellare-di-Casinca : La crèche vivante à l'église de San Brancà perpétue une tradition vieille de 800 ans

C'est à Greccio, dans la région du Latium en Italie, en 1223, que l'idée de créer la première Nativité de manière vivante germe dans l'esprit de San François d'Assise. Il dépose un bébé dans une grotte, utilisant la paille, l'âne et le bœuf comme acteurs de cette scène. Les villages alentour se rassemblent autour de cette reproduction symbolique, les fidèles éclairant la naissance de cierges.

Ainsi naissait la première crèche vivante.

Depuis 800 ans, cette tradition s'est répandue, persiste et s'est répandue dans le monde entier, rappelant la signification profonde de l'incarnation de Dieu en l'enfant Jésus. Bien que la crèche ait évolué d'une représentation simple à un art complexe et diversifié, sa symbolique puissante reste inchangée, et son message demeure intemporel.



La crèche vivante de San Brancà

Dans l'église de San Brancà, le père Jean-Simon Carlotti et l'équipe des catéchistes tiennent à perpétuer la tradition initiée par Saint François d'Assise. La messe de Noël, prévue le dimanche 24 décembre à 18h30 à Castellare-di-Casinca, mettra en scène une quarantaine d'enfants jouant divers rôles, tant du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament avec l'intervention des prophètes. "Nous avons une cinquantaine d'enfants de 8 à 11 ans qui assistent au catéchisme, encadrés par sept catéchistes toute l'année. Depuis un peu plus de 10 ans, nous organisons la crèche vivante pour la messe de Noël. Les enfants y participent avec enthousiasme, dans une attitude d'admiration. Nous discutons avec eux de la naissance de Jésus et des événements antérieurs. Les répétitions avant Noël visent à assurer une représentation parfaite. Les enfants choisissent leurs rôles, et cette année, Laurenzu a demandé à jouer Joseph. Nous essayons de satisfaire tout le monde, sans imposer de choix." explique l'abbé Carlotti.

Les costumes confectionnés par les catéchistes sont simples, pour rester fidèles à l'ambiance de l'époque. Une nouveauté cette année sera la présence d'une mairesse, en accord avec l'inclusion prônée par le pape François. La messe, d'une durée d'un peu plus d'une heure, attire de nombreux fidèles. La représentation pendant la cérémonie inclut la naissance de Jésus ainsi que des événements antérieurs.