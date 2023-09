Casamacciuli célèbre A Santa di Niolu du 7 au 10 septembre

Chaque 8 septembre, la Corse célèbre la Nativité de la Vierge Marie, mère de Jésus. C’est l’une des douze grandes fêtes mariales du calendrier chrétien. Cette fête très ancienne, qui remonterait au Vème siècle, prend, dans l’île, une ferveur très particulière, d’abord parce que la Cunsulta du 30 janvier 1735 a placé la Corse sous la protection de la mère du Christ qui est devenue « la Madre universale », « la Reine de Corse », ensuite parce que la plupart des églises et oratoires de l’île, au moins 126 d’entre-eux, lui sont dédiés. Cette consécration a été renouvelée à deux reprises : le 18 mai 1935 sous l’épiscopat de Mgr Rodié et le 8 septembre 2014 par Mgr Olivier de Germay qui y a associé toutes les paroisses insulaires.



Si l’île compte au moins huit sanctuaires mariaux qui ont chacun leur pèlerinage, le plus ancien et le plus important reste A Santa di U Niolu à Casamacciuli qui continue de déplacer, chaque année, les foules. La légende affirme qu’un jour de tempête, un capitaine napolitain implora la Vierge Marie de sauver son bateau et son équipage du naufrage. Sa prière fut immédiatement exaucée, et le bateau atteignit les côtes corses. En remerciement, le capitaine aurait offert une représentation en bois de la Vierge qui fut envoyée dans l’île et transportée à dos d’âne. La mule, partie du Falasorma, se serait arrêtée sur la place de Casamacciuli, à l’endroit même où est érigée l’église du village, et refusa catégoriquement d’en partir. Depuis, chaque 8 septembre, la Vierge, vêtue de son manteau d'apparat, part en procession et remonte la rue principale du village jusqu'au champ de foire où plus d'une centaine de confrères, venus de toute l'île, portent la statue et déroulent au rythme des chants sacrés, la traditionnelle Granitula, la procession des pénitents.



La plus ancienne foire de Corse

La foire du Niolu, qui est aussi la plus ancienne de Corse, reste également, au-delà des générations, le rendez-vous incontournable de la rentrée de septembre. « Nous possédons un décret de création de la foire daté de 1830 », indique François Sabiani, président de l’Associu per A Santa di Niolu 1830. Il s’agira donc cette année de la 193e édition de cette foire jadis créée par les bergers rentrant de transhumance. Une foire où se marient le religieux et le profane depuis des décennies. « Nous avons cette année encore, 120 stands, buvettes et restaurants à disposition des visiteurs. La majorité étant consacrés à l’artisanat insulaire avec des démonstrations diverses et variées qui seront proposes tout au long de cette manifestation. Nous aurons également l’association de l’âne corse qui proposera des démonstrations de travail, des jeux pour les enfants avec les traditionnels manèges qui sont un incontournable de notre foire, sans oublier la présence de Scola Corsa qui organisera des ateliers de langue pour enfants », précise François Sabiani. Démonstrations de coutellerie, de ferronnerie, de fabrication de fromage, de bijoux, etc. Et une fois encore les artisans corses auront la part belle sur le champ de foire. Un champ de foire qui n’est malheureusement pas extensible « et nous sommes au regret d’avoir été contraints de refuser de nombreux artisans qui avaient fait la demande. Mais nous ne disposons pas d’une place immense non plus », ajoute François Sabiani.



L’ouverture de la foire se fera le jeudi 7 septembre à 21 heures avec la procession aux flambeaux, suivie du concert du groupe Alma Viva. Le lendemain, aura lieu une première messe à 8 heures tandis que la grand messe, présidée par Mgr Bustillo, aura lieu à 10 heures. La traditionnelle procession avec la statue de la Santa di Niolu et la granitula, sur le champ de foire, suivront. Les pèlerins et le public attendu encore nombreux, pourront ensuite profiter de la restauration avec veau et cochon à la broche.

Dans la soirée aura lieu un apéritif musical à 18 heures avec le groupe Intrecciu suivi du concert de l’Arcusgi à 21 heures.



Le samedi, place à l’Archetti Bastiacci dans l’après-midi. Les jeunes violonistes bastiais offriront une déambulation musicale sur le champ de foire tandis que l’on retrouvera le groupe Giuventù à 18 heures et le groupe I Canterini à 21 heures.