Casa di e lingue in Bastia : un arnese maiò per a difesa è a trasmissione di a lingua corsa

Les bâtiments fraîchement refaits accueillent donc à titre permanent plusieurs institutions : l’association Pratica lingua, qui développe l’apprentissage du corse à travers un usage pratique, le réseau Canopé, créateur de contenus pédagogiques, ou encore la Fondation du patrimoine, qui vise à préserver l’héritage culturel de proximité. Mais ce n’est pas tout, loin de là. A Casa di e lingue propose également des salles équipées, « où des groupes peuvent organiser des colloques, des réunions, des conférences », énumère Alex Negroni, administrateur du projet. Parmi les installations, on compte également un studio d’enregistrement musical, une cuisine ou encore une pièce aménagée pour les jeunes enfants. En somme, une multitude d’équipements destinés au public, et voués à développer la culture corse sous tous ses aspects.



« Il n’y a pas de projet de société intelligent qui ne prenne pas en compte le fait linguistique », justifie Lisandru de Zerbi. « D’autant qu’il y a un intérêt du public pour la langue corse, on ressent un véritable besoin. Des groupes ou des associations demandent souvent une salle de répétition ou un lieu plus intime par exemple. La seconde ambition, c’est d’avoir un équipement qui suscite la création. Les langues régionales sont parfois considérées comme poussiéreuses et archaïques. Nous au contraire, on veut en faire quelque chose d’actuel. Nous avons la profonde certitude qu’il n’y a rien de plus moderne que de maintenir la diversité linguistique. En Corse, on n’a pas d’industrie, on n’a pas de pétrole, mais par contre, on a des idées, et on a une langue. »