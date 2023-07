"Cartographia, la Corse en cartes 1520-1900" jusqu'au 31 janvier au Musée de la Cor

L’exposition temporaire du Musée de la Corse sur le thème « Cartographia, la Corse en cartes 1520-1900 » a été inaugurée ce vendredi soir en présence de nombreuses personnalités politiques et institutionnelles.

C’est le député de la première circonscription de la Haute Corse, Michel Castellani, représentant le président du conseil exécutif Gilles Simeoni, qui a présenté cette expo. « A travers ces cartes on voit aussi l’évolution des techniques. La Corse a parfois des formes un peu étranges et il faut rendre hommage aux cartographes au fil des siècles. Imaginons ce que représentait de débarquer dans une île montagneuse avec un crayon pour dessiner les contours de la Corse, de dessiner le tracé des montagnes ou de rivières. Et derrière toutes ces cartes au fil des siècles, il y a tous les gens qui ont vécu. Toutes ces générations qui nous ont précédés avec tout ce qu’ils nous ont laissés. Les cartes ne sont pas qu’un parchemin, c’est tout un ensemble historique qui se cache derrière. Nous souhaitons une très grande réussite à cette exposition » a souligné Michel Castellani.



Une large sélection de documents anciens



Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, de l’action culturelle, du patrimoine culturel et de l’audiovisuel, tenait pour sa part à remercier les services qui ont fait un « énorme travail de recherche et de collecte avec un pensée particulière pour la commissaire de cette exposition, l’historienne Dominique Gresle ». La conseillère exécutive notait que l’exposition présente une sélection de documents anciens, de cartes, de plans, de livres, d’atlas, « mais aussi les acteurs et les nombreux instruments qui participent à la discipline cartographique ».

Elle indiquait également que l’expo pose une interrogation ambitieuse sur « l’espace et le temps et plus particulièrement sur notre territoire. La Corse est, sur ce thème, un sujet particulièrement intéressant ». Avant d’inviter le public à découvrir « Cartographia » et l’évolution des représentations de la Corse, elle invitait Dominique Gresle, à expliquer le travail réalisé pour cette expo.

« Depuis sa création, le Musée de la Corse a constitué une collection très importante et exceptionnelle de documents cartographiques strictement dévolus à l’île : cartes, plans, ouvrages. Le Plan Terrier a été l’objet de la première présentation en 1997. J’ai jugé qu’au bout de 25 ans il pouvait encore figurer dans cette exposition, mais nous n’en proposons qu’une partie dans un espace réservé et qui concerne le Cap Corse ».

Le déroulement de l’exposition se fait selon l’ordre chronologique et Dominique Gresle a choisi une large série de cartes qui vont de 1520, les premières cartes provenant d’atlas d’îles, jusqu’à la fin du XIXe siècle. « Nous avons séquencé le parcours en deux grandes aires : l’aire géographique et l’aire scientifique elles mêmes réparties en 4 sections et chaque siècle. Nous présentons des cartes, mais aussi des objets, des instruments de mesures et beaucoup de livres venant de bibliothèques continentales et locales ».





Pierre-Jean Campocasso, directeur du patrimoine, invitait à découvrir l’expo en saluant le travail mené par toutes les équipes du Musée de la Corse depuis son ouverture. Il tenait aussi à rendre hommage à ceux qui sont aujourd’hui disparus comme Barthélémy Casanova.