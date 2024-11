Cartes grises : la Corse, région la moins chère de France, va augmenter ses tarifs

Réputée pour ses prix bas en matière de carte grise, la Corse s'apprête à revoir ses tarifs dans un contexte de pressions budgétaires. Lors d'une réunion tenue les 24 et 25 octobre, le Conseil exécutif a annoncé vouloir « ajuster la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur et hybrides », une mesure motivée par les besoins de financements pour l'île. « La Corse est aujourd'hui la région la moins chère de France en matière de carte grise, mais la situation pourrait changer », peut-on liste dans un rapport adopté le 24 octobre dernier par l'assemblée de Corse, indiquant qu'il était devenu nécessaire de revoir les recettes fiscales.

Actuellement, le prix du cheval fiscal en Corse est de 27 €, bien en deçà de la moyenne nationale de 47,26 €. À titre d'exemple, une Peugeot 208 à six chevaux fiscaux coûte ainsi 162 € en Corse, contre 360 € en Normandie. Ce tarif réduit est rendu possible par des exonérations locales, mais le Conseil exécutif envisage désormais une hausse à 43 €/CV, avec une nouvelle tarification pour les véhicules hybrides, actuellement non soumis à cette taxe. Toutefois, le Conseil exécutif s'engage à maintenir un tarif « 10 % inférieur à la moyenne nationale » et à affecter les recettes additionnelles à « l’aménagement et à l’entretien des infrastructures routières de l’île ».



Des exonérations maintenues pour certains véhicules



Pour limiter l’impact de cette hausse, des exonérations sont prévues pour les scooters ainsi que des réductions pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de dix ans. Par ailleurs, les propriétaires de véhicules électriques et hybrides pourront continuer à bénéficier d'une exonération totale, un dispositif qui vise à « encourager la transition énergétique ».



Ces changements tarifaires pourraient avoir des répercussions pour les résidents corses, habitués à des coûts d'immatriculation compétitifs. Selon une enquête de l'INSEE, près de 60 % des résidents déclarent conserver leur véhicule plus longtemps, motivés par des frais d’immatriculation moins élevés. Environ 25 % affirment que le faible coût de la carte grise influence leur décision d'achat de véhicules neufs.