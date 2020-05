Carte de présence du moustique-tigre : la Corse en rouge

Selon le site « Vigilance moustique », la progression du moustique tigre est « toujours spectaculaire ». Sept nouveaux départements sont désormais placés en vigilance rouge et 9 en vigilance orange. Au total, 58 départements dont les 2 de Corse sont touchés par ce type de moustique vecteur de maladies tropicales : le chikungunya et la dengue notamment.Reconnaissable aux rayures blanches sur son corps et ses pattes, le moustique tigre a tendance à être agressif mais il n’est pas très vif. Et reste donc relativement facile à écraser, détaille le site Vigilance-Moustiques Outre le chikingunya et la dengue, le moustique tigre peut transmettre le virus Zika. En revanche, il ne transporte pas le coronavirus. L'année dernière, le moustique tigre a été responsable de 400 cas de dengue. Une piqûre de moustique tigre provoque un petit bouton rouge qui démange rapidement. Pour limiter le risque de contagion, il est important de désinfecter le bouton. En cas de forte fièvre, maux de tête, courbatures, douleurs articulaires, musculaire, conjonctivite ou fatigue importante dans les 5 jours qui suivent une piqûre, il faut consulter un médecin sans tarder.Le moustique tigre n’est présent en France depuis le début des années 2000. Il aime particulièrement les zone chaudes et humides, et les zones urbaines habitées. Pour limiter sa prolifération et s’en protéger, il est important d’éviter de laisser de l’eau stagnante à proximité des habitations : vider les récipients qui peuvent en contenir : soucoupes de pots de fleurs, jouets d’enfants, arrosoir… Il convient aussi de s’assurer que les eaux de pluies s’évacuent des gouttières et de couvrir les collecteurs d’eau d'une moustiquaire.Pour se protéger des piqures de moustique tigre au quotidien, il est recommandé de porter des vêtements couvrants et amples, d’allumer la climatisation en cas de fortes chaleurs, de placer des moustiquaires au-dessus des lit pour bébé. L’utilisation d’un répulsif pour la peau est utile. Il doit être adapté en fonction de l’âge des personnes concernées. Femmes enceintes et jeunes enfants doivent en effet choisir un produit indiqué. Les spirales peuvent être utilisées en extérieur. A l'intérieur de l'habitation, on pourra utiliser des diffuseurs d'insecticide.