Caroline Vigneau à Erbalunga: « Avec l’humour, je peux dire des choses que je ne pourrais jamais exprimer autrement »

Après avoir accueilli plus de 40 000 spectateurs pendant des mois au théâtre Edouard VII à Paris, Caroline Vigneaux est partie en tournée pour défendre In Vigneaux veritas, son dernier spectacle. Le mercredi 17 juillet, l’ancienne avocate reconvertie dans l’humour se produira au théâtre de verdure d’Erbalunga, en clôture de la 10e édition du festival Cap sur le rire.







Dans In Vigneaux veritas, l’humoriste en profite pour distiller ses vérités sur le monde qui l’entoure, sortes de condensés de réflexions et de leçons de vie qu’elle a glanées au cours de ses 49 ans. « Je suis à peu près à la moitié de ma vie, je considère que je suis arrivée en haut de la montagne, j’admire un peu la vue avant d’entamer la descente, indique Caroline Vigneaux. De fait, je peux parler aux jeunes et aux anciens parce que je comprends les deux pans de la montagne ». Ainsi, elle est à même d’évoquer des sujets légers, tels que l’invention des corn flakes ou la réécriture de La Belle au bois dormant, tout en questionnant les certitudes des spectateurs. Comme elle le dit si bien, « mon but premier, c’est de faire rire les gens, je veux que pendant 1h30, ils passent un bon moment. Je veux les amuser avec des sujets qui ont du fond. Avec l’humour, je peux dire des choses que je ne pourrais jamais exprimer autrement ».







Des sujets sensibles tournés avec humour







Si les sujets légers prompts à faire rire l’auditoire sont légion, Caroline Vigneaux profite également de son nouveau spectacle pour se mettre à nu comme rarement auparavant, en abordant des sujets intimes qui l’ont marqué à jamais. Ainsi, elle revient notamment sur des éléments traumatisants de sa vie, comme le décès de son père survenu en 2019, ou encore le viol qu’elle a subi lorsqu’elle avait 26 ans. Si ces thématiques du spectacle ne prêtent évidemment pas à sourire de prime abord, la comédienne a mis un point d’honneur à rendre ces sujets légers, afin de délivrer un message universel pour son auditoire. « Pour mon viol, au départ j’avais tellement honte que je ne voulais pas que les gens le sache, mais grâce à des mouvements comme #Metoo, j’ai fini par comprendre que le problème ne venait pas de moi, relate l’humoriste. Aujourd’hui, je suis assez forte pour assumer tout ça et raconter cet épisode sur scène. C’est ma manière d’apporter ma pierre à l’édifice et de montrer aux jeunes filles qui l’ont vécu que l’on peut aller bien et continuer de vivre malgré cela ». Ce spectacle écrit, produit, mis en scène et joué par Caroline Vigneaux est un seul en scène fort et sensible, où l’humour n’est jamais bien loin de la réflexion.









Caroline Vigneaux, In Vigneaux veritas

mercredi 17 juillet, festival Cap sur le rire

Théâtre de verdure d’Erbalunga, 21h30

Billets disponibles ici