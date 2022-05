Carburants : les prix à la pompe remontent de plus belle. Jusqu’où ira la hausse ?

Mais l’analyse est à nuancer, pour Serge Antoniotti. « Il faut comparer ce qui est comparable, le volume et la structure des entreprises est différent », argumente t-il. « Pour la corse, à titre personnel, je suis pour un système d’encadrement des prix, qui préserverait à la fois l’emploi et le pouvoir d’achat », ajoute t-il.



​Charge à la majorité issue des élections législatives des 12 et 19 juin de travailler, ou non, sur un nouveau dispositif. Car la situation pourrait bien durer. Interrogé le 16 mai sur le plateau du 19/20 de France 3, Thierry Bros, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des questions énergétiques, prévient : « Une crise énergétique, ça dure quelques années. Il va falloir faire les investissements nécessaires pour trouver des solutions mais cela se fera sur la durée. Et il faut être honnête, cela va durer plusieurs années. »