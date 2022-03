Carburants : en Corse, restrictions à la pompe pour les particuliers

Compte tenu des niveaux très importants de consommation constatés ces derniers jours en Corse, les stocks de carburant des deux dépôts pétroliers de Lucciana et d'Ajaccio ont rapidement diminué. Des réapprovisionnements sont prévus entre samedi 26 mars et lundi 28 mars, et seront complétés au cours de la semaine prochaine. Toutefois, le maintien d'un important niveau de consommation pourrait créer des difficultés pour certaines stations service avant la mise en œuvre des réapprovisionnements.



C'est pourquoi, afin de permettre l'approvisionnement du plus grand nombre avec des quantités raisonnables de carburant pendant les phases de ravitaillement, les préfets de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont pris les mesures suivantes qui s’appliquent dès à présent et pour une semaine :



- la vente de carburants aux particuliers est limitée par véhicule et par jour à 20 l d’essence et 30 l de gasoil (ce différentiel s’expliquant par un approvisionnement plus important en gasoil). Pour les véhicules poids lourds, le volume est de 50 l de gasoil par jour ;



- la distribution de gasoil et d’essence dans les récipients portables est interdite durant cette période ;



- les stations-service du département cesseront toute distribution de carburant dès lors qu’il ne leur restera que 25 % du stock disponible pompable afin de garantir l’approvisionnement des usagers prioritaires dont la liste est détaillée en annexe.



Les préfets appellent la population à faire preuve de civisme et à respecter ces dispositions.



Le respect des limitations, les stocks actuels et les approvisionnements prévus permettront la levée de ces mesures en fin de semaine prochaine.