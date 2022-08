Capu Laurosu : une vedette de 11 m heurte un rocher. Un blessé léger

Vendredi matin vers 8h30, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont été engagés, une fois encore, afin de porter assistance à une vedette de 11m avec deux personnes à bord ayant talonné sur un écueil et présentant une importante voie d’eau dans le secteur du Capu Laurosu a Propriano .

La vedette SNS 130 et le SRA SNS 714 , se sont aussitôt rendus sur place où plusieurs moyens de pompage ont été activés pendant que le binôme de plongeurs sauveteurs nageurs de bord, tentait de colmater les brèches dans la coque du navire.

À bord du bateau, les bénévoles de la SNSM ont pris en charge un blessé léger qui a bénéficié de soins à bord .

Le navire sinistré et son équipage ont été remorqués jusqu'au port de Propriano par les secours