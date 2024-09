Cap Corse : la 6e édition du Festival de musique et d'art lyrique revient du 26 au 29 septembre

Depuis sa création par le célèbre chef d’orchestre Robert Girolami, cette manifestation a invité sur notre île des artistes et groupes de renom : Kammerkonzert Tyrrhénia, Ensemble Orchestral de Toscane, Orchestre Philharmonique National de Sibiu, Orchestre Fédéral d’Ukraine, solistes de la Scala de Milan. Pour cette édition 2024, le programme s’annonce très varié. L’ouverture aura pour décor l’église San Petru de Luri avec sur scène Fabienne Marcangeli et son ensemble pour un concert exceptionnel de Jazz Symphonique. La chanteuse de jazz sera accompagnée par l’Orchestre Philharmonique Tyrrhénia sous la direction de Robert Girolami. Cet orchestre est connu des corses pour avoir participé avec un grand succès public à plusieurs festivals en 2019, 2020, 2021. Avec la complicité de l’orchestre, Fabienne Marcangeli et son ensemble instrumental interprèteront des pièces de jazz classique ainsi que des airs de la tradition corse magnifiés par une orchestration originale aux sonorités puissantes. Le festival se poursuivra avec d’autres artistes de renom à Sisco, Bastia et Oletta.