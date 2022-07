Cap Corse : l’Office du tourisme met en récit son territoire

« Au lieu du schéma classique consistant à dresser un inventaire des atouts du territoire, notre jeune office de tourisme du Cap Corse Capicorsu a décidé de confier une mission à un photographe-écrivain « Sébastien Leroy, Photography & stories » :

Celle d’explorer le Cap Corse, de le photographier et de faire le récit de ses expériences de découverte » explique le président de l’OT, Ghjuvan Matteu Susini.





« Les plus beaux textes qui mettent en valeur une destination sont ceux des voyageurs. Il y a dans leurs notes ces petits moments précieux que seul un explorateur peut décrire. La littérature de voyage livre des émotions que nous ne saurions procurer en tant qu’acteur du tourisme sur le territoire. Un guide classique ne fait que donner des listes sans forcément susciter l’envie de découverte. » souligne encore Ghjuvan Matteu Susini.





L’ajaccien Sébastien Leroy appréciait et connaissait des lieux incontournables du Cap mais l’office de tourisme du Cap Corse lui a proposé d’y passer davantage de temps en lui suggérant quelques pistes. « Le résultat est une véritable œuvre artistique » se réjouit GM Susini : « Il a constitué un livret à mi-chemin entre un journal de bord et un beau livre. On y trouve 15 reportages sur plusieurs thèmes allant du patrimoine naturel aux randonnées à travers une centaine de pages avec de très belles prises de vue et des beaux textes qui apportent également des connaissances historiques, des impressions, des notes de voyage ».

Dans le prolongement de ce récit, l’office de tourisme a décidé de réaliser une vidéo de présentation du territoire ainsi qu’une série de podcasts que le public pourra écouter en préparant son voyage ou bien sur place comme un audio-guide.





Les podcasts seront également réalisés pour des expériences à vivre auprès des prestataires de loisirs.

Depuis l’an dernier, l’office de tourisme du Cap Corse propose également aux socioprofessionnels du tourisme de réaliser des vidéos de courte durée. « La vidéo essentiellement à destination des réseaux sociaux est un véritable médiateur d’une expérience de voyage » commente le président de l’OT.

« Les études montrent que la vidéo touristique est un véritable médiateur d’une expérience de voyage désirée. A l’échelle d’un territoire, la vidéo touristique a un rôle fédérateur entre les acteurs du tourisme et contribue à renforcer une identité territoriale forte ».





Avec la sortie de ce livret de destination, l’office de tourisme du Cap Corse est dans la continuité de son projet sur le récit expérientiel avec la présence d’Elise au sein de l’office de tourisme depuis le mois de mars.

Sélectionnée pour sa passion pour l’écriture et les voyages, cette jeune étudiante en master tourisme à Vannes a pour mission est de réaliser le récit de ses micro-aventures au Cap Corse. « Désormais les voyageurs cherchent des expériences authentiques et engageantes et veulent être inspirés. » déclare-t ’elle.

Le storytelling est une technique de communication narrative qui a pour but de toucher au directement au cœur le lecteur afin de lui donner le choix de vivre à son tour cette expérience de voyage.





La jeune étudiante sillonne le territoire et a déjà livré à l’office de tourisme une bonne partie de ses textes qui feront l’objet d’une publication prochainement à la première personne sous forme de fiches qui seront complémentaires du livret de destination.

L’office de tourisme du Cap Corse souhaite s’accorder parfaitement avec la tendance du storytelling en espérant à travers ces outils de promotion susciter l’envie de venir passer un long séjour dans « La péninsule du rêve ».