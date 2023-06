Cap Corse : au Clos Paoli, les vignes se prêtent au jeu des excursions

Imaginez une table dressée au milieu des vignes, face au soleil couchant, une planche de charcuterie, du bon fromage corse, une salade du jardin et une bouteille de vin du Cap Corse... c'est ce que propose depuis bientôt deux ans, le Clos Paoli à Morsiglia. A l'origine de cette excursion insolite, une jeune femme de 25 ans, Marguerite Lippi, qui, après la pandémie de Covid-19 s'est détournée de l'architecture d'intérieur pour rejoindre l'exploitation viticole familiale. "Après presque 6 ans à Paris, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de faire un métier qui me rapprochait de la nature", explique la capcorsine qui suit maintenant une formation au lycée agricole de Borgo pour pouvoir reprendre les vignes que son grand-père avait plantées.



En 2021, la jeune femme lors d'un voyage en Toscane séjourne dans un agri-tourisme où on lui sert des produits de la ferme : "Il y avait l'huile faite sur place, le fromage, les confitures avec des dégustations de vins produits sur le domaine", se souvient Marguerite Lippi.

C'est durant ce voyage que l'idée de reproduire cette expérience dans le Cap Corse commence à faire son chemin. "Je voulais trouver un moyen de diversifier l'activité du Clos mais aussi de faire rester les touristes un peu plus dans le Cap parce que ce sont souvent des visiteurs de passage. Ils s'arrêtent à la cave goûter les vins et reprennent la route. Leur proposer une nouvelle activité, c'était le moyen de leur faire un peu plus apprécier notre région", poursuit-elle.

Elle réfléchit alors à une prestation complète et élabore un circuit combinant dégustation, visite de la cave, des vignes et apéritif au coucher de soleil.

A l'été 2022, moins d'un an après avoir imaginé l'offre, elle fait la promotion de ses excursions sur les réseaux sociaux du Clos Paoli. Les premiers clients ne tardent pas.





Transmission des savoir-faire et moment inoubliable



L'excursion "Niellucciu", la plus complète, qui dure environ deux heures, débute au point de vente de la cave avec l'histoire du domaine accompagnée d'une dégustation des vins, liqueurs, vinaigre de muscat et production du moment.

Après avoir fait connaissance avec les produits, il est temps de visiter la cave de production et de s'enivrer de la forte odeur que dégagent les cuves et les fûts en chêne. Là, Marguerite Lippi se lance dans l'explication des méthodes de vignification avant d'inviter ses visiteurs à monter dans son 4x4 pour poursuivre, à travers les plantations et les différents cépages, sur les méthodes de culture de la vigne. "Quand il voit le raisin pousser sur la vigne, le visiteur se sent plus proche du produit qu’il a dégusté", assure l'agricultrice en devenir.



Après avoir fait demi-tour au couvent de Morsiglia, vient alors l'heure du clou du spectacle : la table dressée "comme à la maison" au milieu de la vigne, bien garnie de produits salés provenant de l'épicerie de Morsiglia, d'une salade composée des légumes du potager et, bien sûr, d'une bouteille du Clos. Là, la guide du jour s'éclipse pour laisser le couple, les amis ou la famille profiter du moment hors du temps qui s'offre à eux.

Bientôt, en face, le soleil aux couleurs orangées, plongera dans la Méditerranée…