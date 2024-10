Cap Corse : Gilles Baldassari remporte la Coupe Jonathan Vukovic 2024 à bord de « Sortilège »

Le Club Nautique du Cap Corse a organisé ce dimanche 29 septembre la régate de la Coupe Jonathan Vukovic 2024, qui rend chaque année hommage à un jeune régatier disparu. Prévue initialement sur deux jours, la compétition a été réduite à une seule journée en raison des conditions météorologiques difficiles, avec un coup de vent ayant contraint l'organisation à annuler la manche du samedi.



C’est donc sous une petite brise de nord-est que les six voiliers en lice ont pris le départ le dimanche, sur un parcours de 15 miles nautiques reliant Lavasina à Cagnano, aller-retour. La course, décisive pour le classement du Championnat de Haute-Corse des voiliers habitables 2024, a offert un spectacle haletant.



Au terme d’une lutte acharnée, Gilles Baldassari, à la barre de « Sortilège » (Dufour 34), a décroché la victoire en temps compensé, devançant de quelques secondes « Carlô », skippé par Charles Viale. « Sanka », de Fabrice Boulanger, a pris la troisième place, complétant un podium dominé par les voiliers du CNCC.



La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance conviviale au Vieux Port de Bastia, où Charles Viale, président du club, a salué le travail des bénévoles et remercié les partenaires locaux qui ont permis le bon déroulement de l’événement.